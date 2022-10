Nederland leest: cadeauboek van bibliotheken

ma 31 okt 2022, 12:32

VIJFHEERENLANDEN • Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek: ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls. Volwassen leden van de Bibliotheek en bezoekers die een bezoekerspas hebben kunnen het boek vanaf dinsdag 1 november gratis ophalen in de Bibliotheken Leerdam, Vianen en de Bibliotheekpunten Ameide, Lexmond en Meerkerk, zolang de voorraad strekt.

Elk jaar staat november in het teken van Nederland Leest, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland. In deze campagne staat de bevordering van het lezen van boeken en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling centraal. Het thema dit jaar is: ‘Oud worden, jong blijven’. Hoe word je op een fijne manier ouder? Hoe blijf je fit en vitaal?

Cadeauboek

Met ‘Mevrouw mijn moeder’ richt Yvonne Keuls een liefdevol monument op voor haar bijzondere moeder. Het is een meeslepend en ontroerend verhaal over de Indische wortels van haar familie, over de repatriëring naar Nederland, de vestiging in Den Haag en de herinneringen en verhalen van vroeger.

Om iedereen mee te laten lezen zijn er ook twee speciale uitgaven van ‘Mevrouw mijn moeder’ beschikbaar: een grootlettereditie en een editie in makkelijke taal. De grootlettereditie bevordert het lezen onder mensen met een visuele beperking en is tot stand gekomen in samenwerking met Fonds XL en de Vereniging Onbeperkt Lezen. De editie in makkelijke taal is voor iedereen die (nog) niet zo sterk is in lezen en is gemaakt in samenwerking met Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en gefinancierd door de Leescoalitie in het kader van het Leesoffensief.

Open dag Bibliotheek Leerdam en Nederland Leest

Op zaterdag 5 november is iedereen welkom tijdens de open dag van de Bibliotheek Leerdam. Voor leden is er deze dag iets speciaals: zij kunnen deze dag een cadeau komen ophalen. Wanneer leden het cadeau ophalen, krijgen ze direct het cadeauboek van Nederland Leest erbij. De open dag is van 10.00 tot 14.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.bibliotheeklekijssel.nl/nederland-leest.