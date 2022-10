ingezonden mededeling

Check nu je zorgverzekering en bespaar geld in 2023

ma 31 okt 2022, 09:24

Het jaar is alweer bijna ten einde en dat betekent dat het weer tijd is om te kijken naar je zorgverzekering. Door dit elk jaar goed bij te houden, kan je dit een hoop geld schelen! Met de hoge inflatie van dit moment is het natuurlijk fijn als je hier en daar wat kunt besparen. Want die rekeningen voor een warm huis zijn al hoog genoeg!

In deze blog lees je meer over het belang van het checken van je zorgverzekering en hoe jij geld kan besparen.

Stijging van de premie

In Nederland is iedereen verplicht om minimaal een basisverzekering voor de zorg af te sluiten. Bij deze basisverzekering betaal je elke maand een vaste premie maar ook deze gaan per 2023 stijgen. Naar verwachting met zo’n €10 per maand. Mede hierdoor is het zeker van belang om je zorgverzekering te checken. Kijk online bij verschillende aanbieders wat de verschillen in prijs zijn en vergelijk ze met elkaar zodat je hieruit de beste optie voor jou kunt kiezen. Let hierbij wel op dat de goedkoopste niet altijd de best hoeft te zijn. Een zorgverzekering vergelijken zal wel nauwkeurig moeten gebeuren want er zit namelijk wel degelijk verschil in wat de aanbieders dekken. Kijk dus goed naar de verschillende dekkingen en wat je hier dan uiteindelijk voor betaald. Daarnaast is het mogelijk om je eigen risico te verhogen. Wanneer je het eigen risico verhoogt dan betaal je maandelijks minder premie. Heb je dus nooit last van iets en gebruik je amper de zorg faciliteiten dan kun je er zeker over nadenken om dit te doen. Let wel op dat wanneer je wel een ongeluk krijgt je dus meer zelf moet betalen.

Aanvullende opties

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je huidige aanbieder nog steeds de beste is maar controleer dan wel je aanvullende verzekeringen. Heb je ze nog allemaal nodig of kunnen er een paar van af? Je kunt je bijvoorbeeld aanvullend verzekeren voor de tandarts maar als je altijd een gezond gebit hebt dan is dit overbodig en kost het je veel meer geld dan dat je ervan gebruikt. Daarnaast zijn er nog meer aanvullende verzekeringen die overbodig kunnen zijn geworden in de loop van de tijd. Controleer deze goed en bespaar op je maandelijks premie.

Check, vergelijk en controleer. Zo zorg jij dat de Zorgverzekering 2023 goed geregeld is en je wat geld kunt besparen!