Drie soorten spellen die je met vrienden vanuit huis kunt spelen

ma 31 okt 2022, 07:18

Wat is er fijner dan op een koude herfstavond gewoon lekker thuis op de bank of in je stoel te ploffen en tóch gezellig met je vrienden spellen te spelen. Met de techniek van tegenwoordig is dit natuurlijk geen enkel probleem meer. Je kunt online afspreken en de spellen spelen die je maar wilt, zowel via je laptop als via een spelcomputer. Maar wat zijn nou leuke spellen om samen te spelen op zo’n koude herfstavond? Houd je van sportgames, of toch meer van een schietspel? Gezelschapsspellen hebben ook mogelijkheden om online gespeeld te worden. En natuurlijk kan je nog samen met online casino induiken en aanschuiven aan een roulettetafel of tegen elkaar online poker spelen.

In dit artikel geven we drie goede tips voor leuke spellen die je met vrienden vanuit huis kunt spelen. Na het lezen van dit artikel heb je genoeg inspiratie om de natte herfstmaanden door te komen zonder de deur uit te gaan.

Gezelschapspellen online spelen

In tegenstelling tot vroeger, toen bij iemand thuis moest afspreken voor een gezelschapsspel, heb je tegenwoordig ook mogelijkheden om de bekende gezelschapsspellen thuis vanaf de bank of je luie stoel te spelen.

De mogelijkheden zijn nog veel groter dan je denkt. Bekende woordspellen als Boggle en Scrabble kennen online varianten. Deze zijn net zo spannend als in het echt en hebben vaak live chatverbindingen om toch samen te kunnen kletsen.

Ook bekende gezelschapsspellen als Kolonisten van Catan, Monopoly en Risk hebben online versies die je samen met anderen kan spelen. Ben je maar met z’n tweeën, dan is het gouden oude Stratego ook een leuke optie. En wist je dat zelfs het populaire groepsspel Weerwolven online gespeeld kan worden.

Samen het online casino induiken

Een avondje casino met vrienden is natuurlijk altijd een goed idee. Maar tegenwoordig kan dit natuurlijk ook prima online. Spreek met je vrienden af in het online casino en speel online poker met z’n allen. Lekker warm thuis, zonder dat je de deur uit hoeft en de natte kou moet trotseren. Geen zin in een potje pokeren? Er zijn in het online casino nog veel meer spellen te vinden die je samen of alleen kunt spelen. Wat te denken van Blackjack, Roulette, bingo of een van de vele andere spellen die aangeboden worden. Het leuke is dat je eenvoudig kan switchen tussen verschillende varianten van de spellen. Zo kan je bijvoorbeeld alle soorten van poker spelen, waardoor het nooit zal gaan vervelen.

Bekende computergames die je online kan spelen

En als laatste heb je natuurlijk de bekende computergames die, via console of je pc, online gespeeld kunnen worden. Met je playstation, X-box of gewoon op je PC speel je spellen als FIFA, Fortnite, Call of Duty, Halo of een van de vele andere spellen die te koop zijn. Met een goede headset kun je tijdens het spelen ook prima communiceren met elkaar, waardoor het online gamen ook gewoon een gezellig avondje met vrienden kan worden, ook al kom je niet bij elkaar over de vloer.