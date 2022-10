ingezonden mededeling

Hoe kun je het beste water besparen?

Op een dag verbruik je aardig wat water. Eerst douchen, tanden poetsen boven de wastafels, water uit de kraan drinken, de wc doorspoelen en zo kun je nog wel even doorgaan. Je hebt onlangs de waterrekening gehad en die is toch best hoog.

Daarom zoek je naar manieren om water te besparen. Lees in dit blog hoe je dat kunt doen!

Het toilet

In Nederland gaan we gemiddeld zes keer per dag naar de wc. Vervolgens trek je de wc door, waardoor er een hoop water vrijkomt. Het doorspoelen van het toilet lijkt iets onschuldigs maar uiteindelijk ben je er per persoon gemiddeld rond de 10.000 liter aan kwijt! Besparen is daarom een goed idee. De uitwerpselen worden in het riool geduwd door de zwaartekracht van het water. Je kunt dus ook de wc doorspoelen zonder door te trekken. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld jouw oude afwaswater in plaats van schoon water. Als je genoeg budget hebt en best wel wat centjes wilt neerleggen om water te besparen, kun je een waterbesparende wc aanschaffen. Deze wc heeft een keuzeknop. Vaak zijn er twee mogelijkheden. De ene knop spoelt dan zo’n zes liter door en de andere knop spoelt 3 liter door. Bij een traditioneel toilet waarbij je maar op één manier kunt doorspoelen. spoelt er 9 tot 12 liter door. Op jaarbasis bespaar je met een waterbesparend toilet dus aardig wat liters!

Waarom besparen?

De wc verbruikt dagelijks vaak het meeste water. Je hebt nu dus een aantal tips om te besparen, maar waarom is dat eigenlijk nodig? Daar zijn een hoop redenen voor. Allereerst bespaar je niet alleen water, maar ook bespaar je op andere energiekosten. Onder de douche wil je natuurlijk lekker warm douchen. Dit moet dan wel eerst verwarmd worden. Hiervoor is in de meeste gevallen gas voor nodig. Tegenwoordig is gas erg duur, dus helpt het als je iets korter en minder warm doucht. Tot slot is er een grote kans dat we in de toekomst te maken zullen krijgen met watertekorten, wat vooral in de zomer een groot probleem kan zijn. Daarom is het belangrijk om je bewust te worden van jouw verbruik en te gaan besparen!

