Apollo verkoopt worstenbroodjes in razend tempo

ma 31 okt 2022, 11:07

Algemeen

NIEUW-LEKKERLAND • Muziekvereniging Apollo uit Nieuw-Lekkerland verkocht in het afgelopen weekend in razend tempo alle worstenbroodjes uit, die ze in een verkoopactie hadden ingezet om geld in te zamelen voor de vereniging.

De afgelopen weken is er huis-aan-huis geflyerd om in Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland inwoners op te roepen om worstenbroodjes te bestellen bij de vereniging. De dagverse producten werden in Brabant met de hand gemaakt en door Apollo verkocht. Het aantal bestelling vooraf was al een groot succes.

De vereniging stond daarnaast afgelopen vrijdag en zaterdag op het Kleijburgplein om de laatste beslissers ook de kans te bieden om worstenbroodjes van de vereniging te kopen. Al om 12:00 uur was de vereniging op zaterdag ‘los’, en het doel van de actie behaald.

Apollo bedankt alle kopers voor hun steun, en laat weten deze actie volgend jaar zeker weer uit te voeren.

In 2023 bestaat Apollo uit Nieuw-Lekkerland 125 jaar, en toegewerkt wordt naar een mooi en vol jubileumjaar.