Dorpsoverleg organiseert inwonersavond in Giessenburg

ma 31 okt 2022, 11:00

Algemeen 143 keer gelezen

GIESSENBURG • Dorpsoverleg Giessenburg organiseert op maandag 7 november en bijeenkomst over het dorp. Vragen als ‘Hoe zie je Giessenburg in de toekomst?’, ‘Wat kan beter, leuker of anders?’, ‘Wat gaat goed en moet zeker behouden blijven?’ en ‘Wat is ervoor nodig om dat te bereiken?’ zullen aan de orde komen.

Belangstellenden zijn uitgenodigd om hierover mee te denken. De bijeenkomst wordt gehouden in aanvulling op de ideeënbus die vorige maand door het dorp gereden is. De bijeenkomst wordt gehouden in De Til en begint om 20.00 uur.