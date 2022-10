Stroopwafel- en speculaasbrokkenactie in Molenaarsgraaf en Brandwijk

BRANDWIJK • In de week van 7 tot en met 12 november houdt de Gereformeerde Kerk van Molenaarsgraaf-Brandwijk haar jaarlijkse actie, deze keer stroopwafels en speculaas brokken. De huis aan huis verkoop zal plaatsvinden in de kernen Molenaarsgraaf, Brandwijk en Bleskensgraaf. De opbrengst is dit jaar bestemd voor het jeugdwerk.