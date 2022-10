Dorcas Voedselactie in Nieuw-Lekkerland voor Oost-Europa

20 minuten geleden

Algemeen 65 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Dorcas organiseert van 30 oktober tot en met 6 november de Dorcas Voedselactie. Ook in Nieuw-Lekkerland wordt er op meerdere locaties geld ingezameld voor voedsel voor mensen in Oost-Europa. Hier zijn door de oorlog in Oekraïne veel zekerheden weg.

Daarom komt Dorcas nu in actie. Een eerste stap is een voedselpakket. En daarna helpt de organisatie mensen bij het vinden van een gezonde toekomst. In Nieuw-Lekkerland dragen zo’n 25 à 30 vrijwilligers hier aan bij. Dorcas is te vinden op 4 en 5 november in de supermarkt; bij de Plus op het Kleyburgplein en bij de Albert Heijn op het Planetenplein. Daar zamelt de organisatie geld in voor voedsel. Dit gebeurt middels een flyer met QR code of een machtiging. Er zal ook een collectebus staan om contant geld te kunnen doneren.

Voor 3,75 euro kan een kwart voedselpakket gekocht worden, voor 7,50 euro een halve en voor 15 euro een heel pakket. Dorcas kan daarmee een voedzaam pakket samenstellen en ondersteunt met de voedselpakketten duizenden mensen in Oost-Europa. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. De partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. Dorcas zorgt dat mensen die een teruggetrokken bestaan leiden, weer mee kunnen doen. En, in Nederland kan iedereen meedoen door te geven voor voedsel, voor nu en straks. Dorcas helpt met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig.

Men kan ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door te geven via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 40 jaar en richt zich op blijvende verandering in het leven van mensen in nood.