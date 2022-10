• Dit is de opbrengst van de Nationale Postcode Loterij actie in 2021.

Oproep Voedselbank Sliedrecht voor cadeaukaarten Postcode Loterij

24 minuten geleden

Algemeen 92 keer gelezen

SLIEDRECHT/REGIO • Alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij krijgen een cadeaukaart ‘Geniet van ’t goede’ voor vegetarische producten. Indien men geen gebruik maakt van deze kaart, is de vraag of men deze wil schenken aan Voedselbank Sliedrecht.

“Wij kunnen deze producten goed gebruiken om de voedselpakketten te vullen. Wij maken ook voedselpakketten voor inwoners van Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf en Brandwijk”, aldus de Voedselbank van Sliedrecht.

De kaart moet dan, voordat die geschonken wordt, voor 13 november geactiveerd worden. Anders kan de Voedselbank er niets mee. In de brief van de Postcodeloterij staat precies hoe dit moet.

Men kan de kaart inleveren op de volgende manieren: In Albert Heijn, Planetenlaan 35, Nieuw-Lekkerland staat een verzamelbox. Of opsturen naar Voedselbank Sliedrecht: Elzenhof 138, 3363 HE Sliedrecht.