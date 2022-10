Netwerkbijeenkomst in Schelluinen over eenzaamheid

SCHELLUINEN • In Schelluinen wordt door Stichting Welzijn Molenlanen en de gemeente Molenlanden op woensdag 23 november een netwerkbijeenkomst gehouden over eenzaamheid.

De vraag die centraal staat op deze avond is: ‘Wat kunnen inwoners, scholen, kerken, verenigingen etc. doen aan eenzaamheid in het dorp?’. De avond staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij het onderwerp eenzaamheid.

De avond wordt gehouden in het MFC De Commanderij en duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Opgeven is mogelijk via info@welzijnmolenlanden.nl, onder vermelding van naam en indien van toepassing de organisatie die vertegenwoordigd wordt. Aanmeldingen worden graag uiterlijk 18 november tegemoet gezien.