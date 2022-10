Sinterklaas komt bijna weer aan wal in Giessen-Oudekerk en Giessenburg

GIESSENBURG • Het was even spannend of Sint het rond kon krijgen, maar dankzij vele sponsoren komt Sint zaterdag 12 november, weer aan wal. Traditiegetrouw komt Sinterklaas weer over de Giessen naar Giessen-Oudekerk en Giessenburg en meert de Goedheiligman om 13.00 uur aan bij Café Restaurant Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk. Daarna komt de Sint ook door naar Giessenburg.

De Sint en zijn Pieten arriveren omstreeks 14.00 uur aan bij de ‘Giessenbrug’ in Giessenburg. Hier zal het nichtje van Dieuwertje Blok klaar staan om Sinterklaas en zijn Pieten te ontvangen, uiteraard met de nodige gezelligheid en de vrolijke muziekpieten. Na dit feestelijke ontvangst, wandelen de Sint en zijn pieten richting de Dorpsstraat, waarbij de kleintjes Sinterklaas een handje kunnen geven. Ook het snoepgoed zal uiteraard niet ontbreken tijdens dit gezellige onthaal.

Aangekomen bij de Til, zal het feest vrolijk voortgezet worden vanaf 14.45 tot 16.00 uur met een echt Sinterklaasfeest, voor de Giessenburgse en Giessen-Oudekerkse kinderen uit de groepen 1, 2, en 3 van de basisschool. Kinderen die niet op één van de basisscholen zitten, maar wel in aanmerking komen voor een gratis toegangsbewijs, kunnen een kaartje ophalen bij Miek-Kado (Dorpsstraat 76).

Prikkelarm

Ook is er dit jaar is er weer een prikkelarme ontmoeting met de Sint, na het daverende succes van vorig jaar. Dit is speciaal voor iedereen uit onze dorpen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die Sinterklaas graag wilt ontmoeten maar waar het grote feest te intensief voor is. Dit zal plaats vinden in de Dorpskamer van Giessenburg. Van 16.30 tot 17.00 uur. Hier is geen leeftijd aan verbonden. Opgeven hiervoor is wel belangrijk. Dat kan via intochtgiessenburg@gmail.com.

Op ziekenbezoek

Kinderen die door een langdurige ziekte niet naar het feest kunnen, worden door de Sint thuis bezocht. Een mailtje naar bovenstaand e-mail adres is voldoende.

Bij erg slecht weer gaat de Sint direct na aankomst in Giessenburg naar De Til, maar gehoopt wordt uiteraard op een gezellig zonnetje.