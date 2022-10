Statushouders bezoeken Kinderdijk

KINDERDIJK/CAPELLE • Een kleine twintig Capelse statushouders gingen afgelopen zaterdag samen met leden van de Lionsclub Capelle IJsselryck naar Kinderdijk voor een excursie.

Het was een educatieve excursie over duurzaam waterbeheer in Nederland, in het bijzonder in het rivierenland. Lions organiseerde deze activiteit samen met Welzijn Capelle, die het inburgeringsprogramma voor de Statushouders in Nederland verzorgt. Ook schoolkinderen van statushouders waren hierbij uitgenodigd.

Voor de meeste migranten is het een heel vreemd idee dat wij hier in het westen van Nederland een flink aantal meters onder het zeeniveau leven. Bij het Unesco Werelderfgoed Kinderdijk wordt inzichtelijk gemaakt hoe onze polders in het verleden werden drooggemalen met behulp van windmolens en hoe dat tegenwoordig gaat met elektrisch aangedreven pompen. De excursie bestond onder meer uit een vaartocht langs de molens en de bezichtiging van de Nederwaard-molen. Juist op dat moment moest de ruim 10.000 kilo wegende molenkap gedraaid worden voor de juist stand van de wieken op de wind.

Na afloop van de excursie zei één van de statushouders: ‘Ja, jullie hebben hier in Nederland heel veel dijken nodig om je te beschermen tegen het water. Maar hoe kunnen al die dijken worden onderhouden en wie zorgt daar dan voor? Hoeveel water moet er verplaatst worden en hoe deden jullie dat vroeger?’ Het zijn allemaal vragen die tijdens zo’n excursie op je worden afgevuurd en waarop je ook zelf aan het denken wordt gezet.

Windmolens zijn cultureel erfgoed en zullen dat nog in lengte van jaren blijven. Ongeveer 100 jaar geleden stonden er in heel Nederland meer dan 10.000 bewoonbare windmolens gemaakt van hout, riet en/of baksteen. Nu zijn dat er nog een kleine 1.200.

