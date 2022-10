Thema-avond SGP Week van het Leven met Tweede Kamerlid Roelof Bisschop

zo 30 okt 2022, 08:00

Algemeen 69 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • De plaatselijke kiesvereniging van de SGP houdt in de Week van het Leven op vrijdag 11 november een openbare thema-avond, met als sprekers Roelof Bisschop, SGP Tweede Kamerlid, en Chris Develing, namens de landelijke Nederlandse Patiënten Vereniging.

Locatie: Grote zaal van ’t Waellant aan de Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.

De plaatselijke kiesvereniging van de SGP wil aandacht vragen voor het thema ‘Leven’ en inhoudelijke informatie geven door deskundigen uit de landelijke NPV en politiek. ‘Abortus, euthanasie en genderideologie zijn thema’s die bij het leven behoren en ons het besef geven dat we verantwoordelijk en voorzichtig hebben om te gaan met het leven’, stelt de kiesvereniging.

Chris Develing zal spreken over ‘Medische uitdagingen in onze samenleving’ en Roelof Bisschop heeft als thema ‘Ethische dilemma’s in politiek vandaag’. Na afloop is er gelegenheid voor napraten. Ook niet-leden zijn welkom.