NPO Radio 1-programma 5 Dagen onder de rook van Chemours om te praten over PFAS

1 uur geleden

Algemeen 131 keer gelezen

REGIO • In de week van 31 oktober staat de gele bus van het radioprogramma 5 Dagen (NTR/PowNed) met presentatoren Waldy van Geenen, Mirthe van der Drift en verslaggever Rens Turk in Dordrecht en Sliedrecht.

In de Drechtsteden Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht zitten veel te hoge concentraties PFAS in de bodem. Het gaat vooral om PFOA en GenX-stoffen, afkomstig van de chemiefabriek Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht.

Deze week strijkt 5 Dagen neer bij de moestuintjes om te praten over het leven onder de rook van Chemours/DuPont. Daarbij komen vragenaan bod als ‘Maken mensen zich zorgen over hun gezondheid?’, ‘Wat zou er moeten gebeuren’ en ‘Wat kunnen de volkstuinhouders er zelf aan doen om te voorkomen dat ze PFAS binnenkrijgen?’.