Vriendenconcert voor ernstig zieke Papendrechtse stadsorganist André de Jager

1 uur geleden

PAPENDRECHT • Bevriende musici geven zaterdag 12 november een vriendenconcert voor de ernstig zieke André de Jager, stadsorganist van Papendrecht.

Het concert vindt plaats in de Bethlehemkerk te Papendrecht. André de Jager heeft een hersentumor, die niet meer valt te behandelen. Dit bericht is deze week naar buiten gebracht en in de concertwereld als een bom ingeslagen. André de Jager is een geliefde en bekende organist.

Hij is gestopt met het geven van concerten, maar wil nog wel de zondagse diensten in zijn thuisgemeente de Bethlehemkerk blijven verzorgen, zolang als dat nog mogelijk is.

Peter Overduin

André de Jager werkt veel samen met dirigent Peter Overduin en in gezamenlijk overleg wordt André een vriendenconcert aangeboden. Dit concert wordt een hommage en ondersteuning voor André, waar tal van muzikanten en koren die met André hebben samengewerkt hun medewerking aan verlenen.

Peter Overduin: “André, vriend, meer dan dertig jaar was jij mijn vaste begeleider in binnen- en buitenland. Bij koorreizen. Op grote en kleine orgels. En altijd vrolijk en zin om te spelen. Je leven, je passie. En nu zomaar ineens dit vreselijke bericht van jouw ernstige ziekte. Niet te bevatten en niet voor te stellen. Ons hart huilt.”

Begeleiden

Afhankelijk van zijn situatie zal André de Jager tijdens het vriendenconcert wel of niet spelen en/of begeleiden. Wie nog wensen heeft om te spelen of te zingen kunnen een bericht sturen via dirigentpeter@kpnmail.nl of 06-21843774.

Tijdens de dienst zal een collecte worden gehouden voor onderzoek naar hersentumoren. De toegang is gratis.

Over André de Jager:

Arie Leendert de Jager (11 januari 1964, Emmeloord) heeft zijn sporen op het terrein van de muziek verdiend als organist, pianist, koorbegeleider, componist, arrangeur en orgelleraar. Op dertienjarige leeftijd werd hij ontdekt door de toenmalige dirigent en organist van de Elimkerk in Papendrecht waar hij een moeilijk werk van de componist Jan Zwart mooi en foutloos speelde. Vanaf die tijd speelde hij vaak in de ochtenddienst van de Bethlehemkerk.



Vanaf 1977 tot op heden ontwikkelde hij zich als organist, pianist, koorbegeleider, componist, arrangeur en orgelleraar die nationaal en internationaal aanzien heeft verworven, maar steeds terugkeerde naar zijn Blankorgel in de Hervormde Bethlehemkerk van Papendrecht. De Jager wordt veel gevraagd voor begeleiding van koren tijdens concerten en cd-opnames.



In april 2007 werd De Jager onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de Franse Orgelmuziek door de Academique d’educations et d’encouragement Árts, Scienes, Lettres’ te Parijs. In 1979 en 1980 behaalde hij de eerste prijs op het Nationale Orgelconcours in Elburg.

In 2010 werd De Jager benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau voor zijn uitzonderlijke inzet voor de maatschappij.

In 2016 werd André de Jager benoemd tot Stadsorganist van Papendrecht.