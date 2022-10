Hoedenspeciaalzaak Nelly in Alblasserdam sluit de deuren

1 uur geleden

ALBLASSERDAM • Na negentig jaar verdwijnt er een wijd en zijd bekende winkelnaam uit Alblasserdam: Hoedenspeciaalzaak Nelly sluit op 3 december de deuren.

Als redenen noemt eigenaresse Ellen Buitelaar-de Korte onder meer dat er geen opvolging is. “Daarnaast wil ik meer tijd met mijn gezin doorbrengen, zeker nu de kinderen nog thuis wonen. Na dertig jaar wordt het tijd het wat rustiger aan te gaan doen.”

De uitverkoop is inmiddels gestart, zodat iedereen nog in de gelegenheid is om met korting een hoed of pet te kopen. “We willen de trouwe klanten bedanken voor de leuke verkoopmomenten, de mooie verhalen en de warme band die we met velen in al die jaren hebben opgebouwd. Ook dank aan onze Hemelse Vader die de kracht heeft gegeven om dit werk te kunnen doen.”

In Het Kontakt van woensdag 2 november volgt een interview met Ellen Buitelaar-de Korte.