Peperhoeve Wonen & Zorg opent in Oud-Alblas de deuren

49 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Peperhoeve Wonen & Zorg in Oud-Alblas opende onlangs officieel de deuren.

De Peperhoeve Wonen & Zorg is een wooninitiatief voor mensen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bart van Noordenne, voorheen werkzaam in het onderwijs, heeft in twee jaar tijd een begeleidingsteam gevormd dat de inmiddels tien bewoners voorziet van de nodige zorg en aandacht.

Na de openingsspeech van Bart sprak ook Arco Bikker als wethouder van de Molenlanden de mensen toe. Daarnaast volgenden er nog woorden van ouders en genodigden.