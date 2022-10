SGP ziet kansen voor inwonen om woningnood Molenlanden terug te dringen

MOLENLANDEN • Om de woningnood aan te pakken wil de SGP het relatief grote aantal forse woningen op een creatieve manier inzetten. Inwoning ziet de partij daarbij als een goede kans.

‘Verhoudingsgewijs wonen er minder personen in zo’n woning en zijn er mogelijk kansen om het huis met meerdere personen te bewonen’, schrijft raadslid Bas de Groot aan burgemeester en wethouders. ‘Jongeren/starters komen veelal niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en daarom is het wenselijk als er mogelijkheden zijn om gebruik te maken van inwoning of splitsing van (te) grote woningen.’

Vanwege de huidige ontwikkelingen hoort de SGP vaker dat mensen kleiner willen wonen omdat de verdieping en de zolder leegstaat en de woonlasten toenemen. ‘Zijn er niet veel onbenutte vierkante meters woonruimte in Molenlanden die een kans bieden door ze beter te verdelen? Het aantal kleine huishoudens neemt ook toe in onze gemeente.’

De Groot stelt het college hierover verschillende vragen: ‘Wordt er binnen de gemeente Molenlanden veel gebruik gemaakt van inwoning en hoe gaan wij hiermee om als er een verzoek wordt ingediend?’.

Daarnaast wil hij ook weten aan welke regels een eigenaar zich moet wonen bij inwoning. ‘En welke mogelijkheden ziet u in onze gemeente om grote (niet historische) woningen te splitsen in twee wooneenheden, zodat er extra woonruimte gecreëerd wordt om de woningnood te verkleinen?’