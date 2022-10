Inwoners Groot-Ammers melden geluidsoverlast piratenfeesten

MOLENLANDEN • Omwonenden van sporthal De Reiger in Groot-Ammers hebben klachten ingediend over geluidsoverlast tijdens piratenfeesten.

In de weekenden van 7 en 8 oktober en van 14 en 15 oktober vonden er in de sporthal feesten plaats met luide muziek. Volgens de vergunning mochten de feesten tot 2.00 uur duren, maar die tijd werd overschreden.

Politie

Een inwoner nam in het eerste weekeinde contact op met de politie en diende in de week erna een klacht in bij de gemeente. Een van de organisatoren beloofde beterschap, maar in het tweede weekeinde ging het opnieuw mis.

Een aantal omwonenden nam contact op met de VVD, vanwege hun ongenoegen over het aantal decibellen en de overschrijding van de afgesproken sluitingstijd.

Vergunning

VVD-raadslid Bert Snoek heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijk een aantal vragen gesteld over de gebeurtenissen. Snoek wil onder andere weten welke voorwaarden aan de vergunning waren verbonden, met name wat betreft de sluitingstijd en het toegestane aantal decibellen. Ook wil de VVD weten of in de voorwaarden was opgenomen dat er ’s nachts een lager volume is toegestaan dan overdag of ‘s avonds.

Controle

Snoek schrijft dat de politie ter plaatse schijnt te zijn geweest ‘met het oog op de openbare orde’, maar plaatst vraagtekens bij de controle op naleving van de voorwaarden uit de vergunning.

Gehoorschade

De VVD vraagt verder aandacht voor de gezondheid van de bezoekers van het feest en wijst op het risico van gehoorschade.