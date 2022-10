Recreatiepas voor inwoners Vijfheerenlanden: ‘Uitjes moeten voor iedereen binnen handbereik zijn’

VIJFHEERENLANDEN • In samenwerking met stichting Leergeld, die gezinnen met een laag inkomen ondersteunt, heeft de gemeente Vijfheerenlanden gekeken om de gezinnen die behoren tot deze doelgroep culturele uitjes aan te bieden middels een pas. Stichting Leergeld is bezig met de uitwerking van dit besluit en heeft inmiddels de eerst pas mogen uitreiken.

Al langer werd er binnen de gemeenteraad van Vijfheerenlanden gesproken over een VHL-pas en zo heeft de gemeenteraad hier vorig jaar nog in het actieplan Armoede en Schulden hier geld voor vrijgemaakt.

Breed aanbod

Het is straks voor alle gezinnen in Vijfheerenlanden mogelijk om er op uit te trekken. Men kan hierbij denken om een bioscoop of theater te bezoeken, maar ook een bezoekje aan een pretpark of dierentuin is ook mogelijk. Voor degene die het graag dichter bij huis zoeken, zijn lokale musea of een bezoek aan het zwembad een mogelijkheid. Ook clinics of lokale workshops zullen toegevoegd worden aan het aanbod.

Korting en een tegoed op de pas

Gezinnen die bij de Stichting Leergeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bekend staan krijgen automatisch een pas thuisgestuurd. Met deze pas krijgen zij niet alleen de mogelijkheid om met korting toegang te krijgen, ook krijgen zij per kind een saldo van 70 euro op de pas, zodat de toegang gratis is. Hierdoor is het mogelijk om met dit saldo meerdere activiteiten te bezoeken.

Ook wordt deze pas beschikbaar gesteld aan alle inwoners in Vijfheerenlanden, die deze pas tegen een geringe vergoeding kunnen aanschaffen. Voor hun geldt niet dat er een saldo op de pas staat, maar wel dat zij gebruik kunnen maken van de vele voordelen die deze pas biedt.

Wethouder Joop van Montfoort is blij met de invoering van de pas: “Er lekker op uit gaan moet voor iedereen binnen bereik zijn. Daarom is het goed dat nu ook inwoners die het financieel niet breed hebben, door deze pas toegang krijgen tot allerlei activiteiten. Zo kunnen ook zij genieten van uitjes, activiteiten en workshops.”