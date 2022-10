Presentatiemark van de Springplank in Meerkerk trekt veel ouders

MEERKERK • Ouders en leerkrachten van OBS De Springplank in Meerkerk hebben op de laatste vrijdagmiddag voor de herfstvakantie enorm genoten van de eerste Blink presentatiemarkt.



De leerlingen van groep 5 t/m 8 lieten zien en horen wat ze de afgelopen weken allemaal te weten zijn gekomen tijdens hun eigen onderzoek. De basis van hun onderzoek werd gevormd tijdens de lessen wereldoriëntatie. Dankzij de grote opkomst van ouders was het een gezellige drukte in de school.

“Op naar de volgende presentatiemarkt, die hopelijk net zoveel bezoekers zal trekken”, aldus de schoolleiding.