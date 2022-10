Gemeente Vijfheerenlanden houdt bijeenkomst voor boeren over stikstofproblematiek

MEERKERK • De gemeente Vijfheerenlanden houdt dinsdag 1 november in dorpshuis De Linde te Meerkerk een bijeenkomst voor agrariërs uit de gemeente.

Het gemeentebestuur wil graag met hen in gesprek over de toekomst van de landbouwsector en de uitdagingen die er zijn, waaronder de stikstofproblematiek.

‘Ook bespreken we op welke manier de landbouwvisie tot stand kan komen’, stelt de gemeente in een persbericht. ‘We willen die samen met de agrariërs opstellen om zo een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector in onze gemeente te realiseren.’

Waterkwaliteit

De landbouwvisie is een belangrijke bouwsteen voor het gebiedsplan van de provincie. De informatieavond is de aftrap van dit traject. Naast de stikstofopgave spelen er ook nog andere opgaven. Bijvoorbeeld het verbeteren van de waterkwaliteit of maatregelen voor een beter klimaat.

Om te voorkomen dat de verschillende maatregelen elkaar tegenwerken én dat agrarische ondernemers keer op keer geconfronteerd worden met verschillende eisen en regels, komen deze opgaven samen in het gebiedsplan. Daarom is ook de provincie uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Uitnodiging

Agrariërs in Vijfheerenlanden hebben deze week een uitnodiging per brief ontvangen. Ook agrariërs die geen brief hebben ontvangen kunnen zich tot 30 oktober aanmelden per mail via landbouw@vijfheerenlanden.nl.