Spannende afsluiting kinderboekenmaand op Rehobothschool in Groot-Ammers

34 minuten geleden

Algemeen 177 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Het was een spannende week op de Rehobothschool in Groot-Ammers. De kinderen kregen te horen dat er wel 4 kinderen in de prijzen vielen bij de schrijfwedstrijd van de bibliotheek in Groot-Ammers. Verder kregen ze ook te horen wie er gewonnen had met de leesspeurtocht en met de kleurwedstrijd.

De kinderboekenmaand werd afgesloten met een voorleeswedstrijd tussen de leerkrachten met alle kinderen als jury. Alle juffen en meesters haalden alles uit de kast om zo mooi mogelijk voor te lezen. Meester Erwin heeft de voorleeswedstrijd gewonnen en kreeg de felbegeerde leesmedaille!