Gemeenten willen betere controle op Chemours

29 minuten geleden

Algemeen 83 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben er bij de Provincie Zuid-Holland op aangedrongen de monitoring van stoffen vanuit Chemours in Dordrecht te intensiveren, om illegale lozingen beter op te kunnen sporen.

Afgelopen maandag maakte milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht bekend dat hij in het najaar van 2021 heel hoge concentraties GenX aantrof in de rivier bij onder andere Maassluis, veel hoger dan toegestaan. Omdat Chemours de enige fabriek is die GenX maakt, veronderstelt hij dat het van de Dordtse fabriek moet komen. Chemours ontkent dat het bij de fabriek vandaan komt. In het programma Zembla vertelde Jonker erover.

Rechtszaak

De gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hadden eerder al een rechtszaak aangespannen tegen Chemours. Een woordvoerder van de gemeente Molenlanden laat weten: “Nu duidelijk is geworden dat de door de onderzoeker van de Universiteit van Utrecht gemeten concentraties GenX niet gekoppeld kunnen worden aan een specifieke partij, kan dit onderzoeksresultaat niet als bewijs dienen in de lopende rechtszaak.”

‘Nul uit de pijp’

Een woordvoerder van de gemeente Papendrecht schrijft in een reactie: “Wij vinden dat deze stoffen niet in het milieu thuishoren en willen de uitstoot naar 0 uit de pijp hebben.”

Onvoldoende bewijs

Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben contact opgenomen met DCMR milieudienst Rijnmond en Rijkswaterstaat. De woordvoerder van Molenlanden: “Deze hebben de resultaten van de metingen bevestigd, maar hebben niet voldoende bewijs om te kunnen handhaven. Wij dringen er bij het bevoegd gezag op aan om de monitoring van stoffen vanuit de fabriek te intensiveren om illegale lozingen beter op te kunnen sporen.”

‘Verontrustend’

Rijkswaterstaat bevestigde tegenover de gemeenten dat er eind 2021 verhoogde waarden GenX zijn aangetroffen bij de meetpunten Maassluis en Brienenoord. Rijkswaterstaat: “Dat is verontrustend. Het geeft echter helaas geen mogelijkheid om handhavend op te treden omdat de concentraties niet kunnen worden gerelateerd aan een bepaalde partij.”

Meetpunten

Voor handhaving heeft Rijkswaterstaat specifieke handhavingsinstrumenten en er zijn meetpunten in de buurt van Chemours. Daaruit blijkt niet dat Chemours de norm voor GenX overschreed.

‘Niet ondersteund’

DCMR is ook handhavend bevoegd gezag. Daarbij gaat het dan om de lozing van (gezuiverd) afvalwater dat van Chemours afkomstig is. DCMR meldt eveneens dat niet is gebleken dat Chemours daarbij de norm voor GenX overschreed. Het voorgaande betekent dat de bewering in het artikel van Zembla dat Chemours verantwoordelijk zou zijn voor de hoge concentraties GenX niet door feiten of concrete aanwijzingen wordt ondersteund. Er is voor Rijkswaterstaat dan géén grond om tegen Chemours op te treden.

Bevoegd gezag

Bij de controle op Chemours heeft de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag. DCMR doet de vergunningverlening en is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

