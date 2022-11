Marije van den Berg presenteert boek ‘Van Rauw Naar Wow’

do 17 nov 2022, 09:19

REGIO • Marije van den Berg uit Hardinxveld-Giessendam presenteert op 24 november haar boek ‘Van Rauw Naar Wow’.

De aanleiding van het schrijven van het boek Van Rauw Naar Wow ligt in een gebeurtenis die Marije meemaakte in 2018. “Op 20 januari 2018 kreeg ik een ongeluk met mijn snowboard, wat vervolgens resulteerde in een proces van herstel dat drie jaar duurde.”

“Een enorm intens en heftig proces, waarin ik zo enorm dankbaar ben dat ik er niet meer middenin zit. Tegelijkertijd had ik dit proces nooit willen missen”, vertelt Marije, die oorspronkelijk uit Bleskensgraaf komt en in de afgelopen jaren onder meer bekend is vanwege de organisatie van activiteiten met BUtogether.

Het langdurige proces naar herstel, die Marije een zoektocht noemt, heeft geleid tot het boek. Veertien andere mensen, met wie zij een Van Rauw Naar Wow podcast opnam, hebben tevens een bijdrage geleverd aan het boek, dat een duidelijk christelijke achtergrond en aanpak heeft. Aan het boek zijn eventueel online trainingen en coachgesprekken gekoppeld, die belangstellenden kunnen aanvragen en volgen.

Voor meer informatie: www.vanrauwnaarwow.nl.