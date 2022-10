Cor de Bruijn wint bij Fotoclub Molenwaard

1 uur geleden

Algemeen 129 keer gelezen

MOLENLANDEN • Cor de Bruijn is de maandwinnaar geworden bij Fotoclub Molenwaard.

Het thema voor deze maand was ‘Markt’. Op de foto staat een groenteverkoopster die haar winst zit te tellen op een markt in de plaats Dali in de provincie Yunnan van China.