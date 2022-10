Gemeente kiest voor verbouwen voormalige Tweespan in Schelluinen tot woningen

SCHELLUINEN • De gemeente Molenlanden kiest definitief voor een transformatie van de oude schoollocatie van OBS Het Tweespan in Schelluinen om daar woningen te realiseren.

Ook de mogelijkheden van een gedeeltelijke sloop en nieuwbouw of de keuze wat er moet gebeuren, overlaten aan de markt, lagen nog open. Maar het gemeentebestuur heeft dus gekozen voor het ombouwen van de voormalige school. Er zullen ongeveer tien woningen komen in het betaalbare en middel dure segment.

Transformatie van het pand sluit aan bij de landelijke doelstellingen om bestaand vastgoed waar mogelijk een nieuwe invulling te geven en bestaande bouwvolumes blijven dan ongeveer gelijk. Eer zullen unieke woningen worden toegevoegd aan Schelluinen.

Een CPO vereniging heeft inmiddels interesse getoond om de voormalige schoollocatie te transformeren tot woningbouw. Zij kunnen net als andere geïnteresseerden in het vervolg een bod doen op de grond.

Het voorkeursscenario wordt op een inloopavond gepresenteerd, waarna de inwoners om input gevraagd worden op het ontwerp. Deze input neemt de gemeente mee in het vervolgtraject. Naar verwachting wordt de inloopavond in november georganiseerd. Hierna wordt het ontwerp definitief gemaakt en worden de kosten en opbrengsten in beeld gebracht. In het eerste kwartaal van 2023 kunnen de plannen dan verder uitgewerkt worden.