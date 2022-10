Buurtbemiddeling na 15 jaar niet meer weg te denken in Molenlanden

MOLENLANDEN • ElkWelzijn helpt buren al 15 jaar om burenruzies te voorkomen of op te lossen. Begonnen in Culemborg in 2007 en uitgegroeid tot negen omringende gemeenten, waaronder Tiel, Zaltbommel, Maasdriel, West Betuwe, Buren, Neder-Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden.

Er zijn veel zaken die bij buren voor overlast kunnen zorgen waar de politie of woningbouwcoöperatie niet altijd op kan handhaven. Lawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen of stankoverlast kunnen oorzaak zijn van irritatie tussen, soms oplopend tot diepgaande conflicten. De getrainde, vrijwillige buurtbemiddelaars ondersteunen buren om samen tot een oplossing te komen.

Na 15 jaar zijn er in totaal zo’n 70 vrijwilligers actief als buurtbemiddelaar bij ElkWelzijn. In Molenlanden zijn zo’n 10 bemiddelaars actief, die voor hun mede-inwoners van hun gemeente belangeloos klaar staan bij burenproblemen.

Carleen en Christa zijn al buurtbemiddelaars vanaf het eerste uur: “Dit werk doet er toe, want je bent bezig met problemen waar mensen wakker van liggen. Belangrijk is dat je voorkomt dat zoiets escaleert. Precies daarvoor bestaat buurtbemiddeling: wanneer je je onmachtig voelt om zo’n conflict aan te pakken, dan is het goed om hier tijdig aan te kloppen. Wij kunnen dan helpen.” Op de website van ElkWelzijn is meer te lezen over de ervaringen van Christa en Carleen.

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Voor meer informatie of wanneer iemand vrijwilliger zou willen worden bij buurtbemiddeling kan gebeld worde met ElkWelzijn via 0345-225000. Mailen kan naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.