Holland Zingt zoekt heren voor koorreis naar Bodensee

REGIO • Het Christelijk Reiskoor Holland Zingt zoekt heren voor hun nieuwe koorreis. Vanaf zaterdag 29 oktober starten de repetities voor de koorreis naar de Bodensee in 2023.

Het koor telt momenteel 95 leden, maar om tot een goede balans tussen dames en heren te komen, zijn een aantal bassen en tenoren van harte welkom. Het is voor de deelnemers ook mogelijk om hun partner mee te nemen, als koorlid of als introducé.

De repetities worden gehouden op zaterdagmorgen in de Gereformeerde kerk van Puttershoek. Totaal staan er 12 repetities gepland en er wordt een geheel nieuw repertoire ingestudeerd. Ook kan met behulp van oefenfiles thuis verder studeren.

Naast de koorreis worden er in het voorjaar van 2023 ook een aantal optredens gegeven in Nederland, namelijk in Rotterdam, Dordrecht, Zwijndrecht en Strijen.

Aan de koorreis werken de volgende solisten mee: Mirjam Feijer, sopraan, Arjan & Edith Post, trompet en Harm Hoeve, orgel. Vaste dirigent van Holland Zingt is André van Vliet. Hij zal ook alle repetities leiden.

Heren, die geïnteresseerd zijn kunnen op zaterdag 29 oktober of op zaterdag 19 november vrijblijvend een repetitie bijwonen en daarna beslissen of zij gaan deelnemen aan het project.

Voor meer informatie kan men bellen met Leen Koster, telefoon 06-28571581 of kan men een kijkje nemen op de website www.hollandzingt.nl.