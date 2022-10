Oud-Giessenburger Arie de Ruiter schrijft nieuwe roman

1 uur geleden

GIESSENBURG • Schrijver Arie de Ruiter, die drie jaar geleden een boek schreef met de Giessenburgse stationsmoord van 1923 als uitgangspunt, heeft opnieuw een historische roman uitgebracht.

Deze keer vond hij zijn inspiratie in een gebeurtenis uit 1596, toen kaper Pieter van der Haegen met een schip Afrikanen in Nederland aanmeerde met de bedoeling om ze als slaven te verkopen. Aan de hand van deze geschiedenis heeft De Ruiter zijn eigen verhaal geschreven, dat een stukje uit het Nederlandse slavernijverleden beschrijft. De titel is ‘Bayou’. Dit is de naam van de hoofdpersoon, die als jong meisje uit de Afrikaanse oerwouden wordt weggerukt en uiteindelijk bij een Nederlandse familie terechtkomt.

Op de website www.boekarie.nl staat er meer over beschreven. Daar is tevens een (desgewenst gesigneerd) exemplaar te bestellen.