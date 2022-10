Regionale werkloosheid daalt met 35 procent in jaar tijd

30 minuten geleden

Algemeen 60 keer gelezen

REGIO • Het UWV verstrekte eind september in de arbeidsregio Gorinchem 865 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 4%. In vergelijking met vorig jaar was sprake van een daling met maar liefst 35% (-459).

Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, was voor de regio met 1,1% lager dan de 1,6% voor Nederland.

In Gorinchem zijn er nauwelijks werkzoekenden met een relevant beroep voor een duurzamer energiesysteem beschikbaar, blijkt uit de cijfers van het UWV. De arbeidsmarkt voor deze beroepen is zeer krap. Dat blijkt uit de publicatie Klimaatbanen Energiesysteem die UWV samen met SBB en de SER Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing Klimaatakkoord heeft opgesteld. Werkzoekenden hebben volop kansen om bij te dragen aan de belangrijke opgave om Nederland te verduurzamen.

Minder dan 10 WW-uitkeringen per eind september 2022 gingen in Gorinchem naar werkzoekenden met een relevant beroep voor een duurzamer energiesysteem. Het gaat dan om beroepen die direct nodig zijn om duurzame energie op te wekken, om slimme gebouwen te realiseren, laadpalen te plaatsen en voor voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Hiervoor zijn vooral technici, ICT’ers en overheidsfunctionarissen nodig. In heel Nederland is de arbeidsmarkt voor deze beroepen ‘zeer krap’. Dat wil zeggen dat werkgevers veel moeite moeten doen om personeel te vinden door het beperkte aantal werkzoekenden in verhouding tot de openstaande vraag.

De krapte heeft gevolgen voor het plaatsen en aansluiten van zonnepanelen op huizen en gebouwen of in zonneparken; het bouwen en aansluiten van windmolens op land en zee; het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet en het plaatsen van slimme laadpalen en inzetten op slimme gebouwen.

Volgens ramingen van UWV stonden medio 2022 in Gorinchem in totaal zo’n 500 vacatures open voor de relevante beroepen. Het waren vooral vacatures voor technische en ICT-beroepen. De schaarste op de arbeidsmarkt en de grote behoefte aan personeel in de banen voor een duurzamer energiesysteem zorgt voor kansen. Mensen die bij willen dragen aan het verduurzamen van Nederland kunnen zich laten bij- of omscholen. Er is wat dat betreft meer mogelijk dan mensen denken.