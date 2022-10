ingezonden mededeling

Elektrische fiets kopen? Hier even op letten!

wo 19 okt 2022, 08:26

Hoe fijn is het om met minder moeite, veel sneller te kunnen fietsen? Steeds meer Nederlanders ontdekken de voordelen van de e-bike en worden over de streep getrokken om er eentje aan te schaffen. Dat is niet gek: er zitten tal van voordelen aan het switchen naar een elektrische fiets, zoals de snelheid en afstanden, maar ook het duurzaamheidsaspect wanneer deze tegenover de auto wordt gezet.

Zit je zelf in dubio of een elektrische fiets een aanvulling op je actieve levensstijl zou zijn? Let bij een aankoop even op de volgende punten!

Check de motor

Een elektrische fiets wordt natuurlijk voornamelijk gekenmerkt door zijn motor. Dit is dan ook meteen datgene waarop je het meest moet letten wanneer je een elektrische fiets wil aanschaffen. Er bestaan namelijk meerdere types motoren: die met een midden- of voorwielmotor zijn het bekendste. Een middenmotor is populair, omdat deze de recreatieve fietservaring optimaliseert. Hij is een topper als het aankomt op uitdagende fietstochtjes - zo hoef je je met een middenmotor niet in te spannen als je een heuvel of brug over moet. Een voorwielmotor is minder sterk, maar super voor kortere ritjes op platte oppervlaktes. Ga jezelf van tevoren even goed na wat je fietsgedrag is wanneer je een elektrische fiets kopen gaat.

Maak een testritje

Wanneer je een model hebt gezien die je aanspreekt, is het altijd verstandig te vragen of je een testritje mag maken. Dit kan bij de meeste winkels prima. Je wilt je op de fiets immers wel veilig en ondersteund voelen. Hierbij kan je ook de actieradius en de accu bestuderen. Deze ondersteunen de motor en bepalen hoe snel en hoe ver je kan, maar ook: hoe lang je de moeiteloze kilometers kan maken. Wel zo handig als je een dagje weggaat. Ook wil je even goed bekijken of de accu vast of verwijderbaar is. Wanneer je je fiets stalt op een plek zonder stroomvoorziening, is een verwijderbare accu natuurlijk veel praktischer. Deze kan je dan gewoon lekker binnenshuis aan de lader leggen.

Een goede deal

Veel mensen hebben het idee dat elektrische fietsen een grote investering vraagt. Gegeven, ben je natuurlijk minder geld kwijt aan een gewone, niet-elektrische fiets, maar dat betekent niet dat je de kosten er op termijn niet uit haalt. Mensen die een elektrische fiets hebben, fietsen namelijk een stuk vaker dan mensen die dat niet hebben. Dit is op termijn alleen maar goed voor je portemonnee: de investering die je maakt in je elektrische fiets, kan je ook zien als een korting op de prijs die je betaalt aan de pomp wanneer je je auto weer moet volgooien. Tevens is er vaak een aantrekkelijke korting te krijgen op diverse sites. Check daarom vooral even of er een e-bike aanbieding voor jou te vinden is die voldoet aan jou wensen.