Actiegroep overweegt opzetten fonds voor juridische stappen tegen Chemours

REGIO • De actiegroep ‘Gezondheid voor alles’, met leden in onder andere Papendrecht en Sliedrecht, overweegt een fonds op te zetten om geld in te zamelen voor een juridisch proces tegen Chemours.

Afgelopen maandag maakte milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht bekend dat hij hij in het najaar van 2021 heel hoge concentraties GenX aantrof in de rivier bij onder andere Maassluis, veel hoger dan toegestaan. Omdat Chemours de enige fabriek is die GenX maakt, veronderstelt hij dat het van de Dordtse fabriek moet komen. Chemours ontkent dat het bij de fabriek vandaan komt.

Niks doen

“Ik vind het schokkend”, zegt Joop Keesmaat uit Sliedrecht, bestuurslid van ‘Gezondheid voor alles’. “Ik vind het niet alleen schokkend van Chemours, maar ook dat de overheden niks doen. We zijn het erover eens dat GenX alleen door Chemours wordt geproduceerd en gebruikt. Ze ontkennen gewoon, spreken alles tegen.”

‘Poorten dicht’

“Ik ben altijd nogal gematigd geweest, heb wel geprotesteerd, maar heb oog voor de werkgelegenheid van dat bedrijf. Maar als we met dit soort ongein beginnen, zit ik op de lijn: we willen nul uit de pijp. De enige manier om daarover zekerheid te krijgen is de poorten maar dicht doen. Ik ben er boos over.”

Milieudelict

Keesmaat spreekt over een milieudelict. Hij overweegt een fonds in het leven te roepen om geld in te zamelen voor een proces tegen Chemours. “Als de helft van Sliedrecht meedoet voor 2 euro per jaar, dan heb je wat geld om iets te doen. Want het juridisch budget van Chemours is groter dan dat van ons. Je verzandt in een juridisch traject dat jaren duurt en duizenden euro’s kost.”

Rijkswaterstaat

Hij vindt dat instanties alleen naar elkaar verwijzen en te weinig doen. “Nu zeggen instanties doodleuk: dat valt onder Rijkswaterstaat, je moet niet bij ons zijn. En Rijkswaterstaat zegt: we doen niks, onze metingen waren goed. Ik vind het schokkend dat er zo slecht op onze gezondheid wordt gelet.”

Proces gemeenten

Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht en Molenlanden hebben al een proces aangespannen tegen Chemours, beaamt Keesmaat. “Maar de vier gemeenten procederen om de kosten die ze gemaakt hebben te verhalen op Chemours. Dan gaat het over kosten van bloedonderzoeken en grondsanering. Maar ze procederen niet over de uitstoot. Wij zouden willen procederen omdat de vergunning op nul moet.”

Woensdag 19 oktober zijn in Den Haag Kamervragen gesteld over de lozingen.