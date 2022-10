EHBO Giessenburg luidt de noodklok: ‘Help ons helpen’

GIESSENBURG • Om te kunnen voortbestaan en de samenleving op een goede manier te kunnen dienen, is de EHBO van Giessenburg dringend op zoek naar leden, cursisten en donoren. Het ledental is terug gelopen en komt in de buurt van de kritieke ondergrens. Het wordt steeds moeilijker om rekeningen te betalen en de hulp te verlenen waar dat nodig is.

Sinds de oprichting in 1953 heeft de plaatselijke EHBO als doel om eerste hulp te verlenen bij ongelukken. “Deze doelstelling is niet veranderd. Wel zijn de eisen in de samenleving veranderd”, vertelt Joop Loeve van de Giessenburgse EHBO.

Bij bijna alle bedrijven is het verplicht om EHBO’ers te hebben of een aantal mensen met BHV. Joop: “Vooral dit laatste lijkt voor de EHBO nadelige gevolgen te hebben gekregen. Omdat BHV in veel gevallen afdoende is en dit op het bedrijf word aangeboden, wordt EHBO niet meer als vereiste gezien. Terwijl het programma van de BHV inhoudelijk maar een zeer klein deel van het EHBO programma bevat. Helaas vermoed ik dat mede hierdoor het aantal leden ook bij ons sterk is terug gelopen. Van ruim 50 tot nu nog maar net 30 personen.”

Joop ziet niet alleen maar negatieve ontwikkelingen. Sinds enkele jaren is er Hartslag nu. Een grote groep EHBO’ers is daarbij aangesloten. Zodra er een melding gedaan wordt voor een reanimatie, worden de vrijwilligers die aangemeld zijn en daar in de buurt wonen gealarmeerd en zijn binnen korte tijd ter plaatse zodat vast met deskundige hulp kan worden begonnen met reanimeren voordat de ambulance er is. Joop: “Dankbaar mogen we terug zien op de vele gevallen waar in wij zo toch een schakel mochten zijn om een mensen leven te redden.”

Ook op het gebied van evenementen is de samenleving veranderd. “Naar mijn beleving worden er nu meer evenementen georganiseerd dan 50 jaar geleden. Sinds enkele jaren is het verplicht om op ieder evenement te zorgen voor EHBO. Hoe groter of hoe risicovoller het evenement is, hoe meer EHBO’ers er zichtbaar beschikbaar moeten zijn. Of het nu gaat over een open dag op een boerderij, wielerronde, een feesttent of een schaatsfestijn; de EHBO moet geregeld zijn. Of anders gezegd: Als er geen EHBO is, is er geen evenement.”

“Helaas hebben we nu wel een probleem”, vervolgt Joop. “Het belang van de EHBO voor de samenleving is groot. Maar als er geen mensen meer opgeleid worden en we dus steeds minder leden overhouden, wordt het lastig om aan de toenemende vraag voor hulpverlening te voldoen.”

Om de kennis binnen de vereniging op peil te houden, worden er circa acht oefenavonden per jaar gehouden. “Maar het op peil houden van onze kennis en vaardigheden komt in het gedrang door gebrek aan financiën. Want als vereniging heb je wel je vaste kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur, instructie, verzekeringen en oefenmateriaal. Werden die kosten eerst gedragen door 50 leden, nu moeten 30 personen voor de kosten opdraaien.”

Graag zou de EHBO van Giessenburg mensen opleiden. “We hebben nu twee aanmeldingen. Maar om het rendabel te maken moeten we er circa zes hebben. Graag zouden we dan ook enkele nieuwe cursisten inschrijven. En om ook de samenleving van dienst te kunnen blijven zouden donaties ook zeer welkom zijn. Help ons helpen!”

Voor meer informatie: www.ehbo-giessenburg.nl.