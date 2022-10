ingezonden mededeling

3 tips voor veilig online gokken

di 18 okt 2022, 12:07

Algemeen 33 keer gelezen

Met de populariteit van online casino’s komen echter ook frauduleuze sites, hackers en cybercriminelen die de financiële veiligheid van gebruikers bedreigen.

Vergeleken met het verliezen van je inzetten, kan het een slechtere ervaring zijn om je gegevens te laten stelen of je bankrekening leeg te maken. Zorg ervoor dat je op legale websites speelt als je online gokken wilt gaan doen. Ook raden we aan om deze tips toe te passen zodat je veilig blijft!

Geef je persoonlijke gegevens niet vrij

Als je virtueel speelt, moet je voorkomen dat je je persoonlijke informatie verstrekt, zoals je geboortedatum, rekeningnummer, wachtwoord, enz. Je moet ook een veilige gegevensverbinding gebruiken tijdens het gokken om gegevensdiefstal te voorkomen. Een van de beste manieren om dit te bereiken, is door het gebruik van openbare wifi te vermijden bij het doen van betalingen op je account. Openbare Wi-Fi maakt geen gebruik van veiligheidsprotocollen, waardoor je privégegevens aan hackers kunnen worden blootgesteld - het is raadzaam om een privégegevensverbinding te gebruiken voor je gamesessie. Overweeg ook om een sterk wachtwoord te gebruiken - het moet niet gemakkelijk te voorspellen zijn. Het beschermen van je privégegevens is een prioriteit bij online gaming.

Controleer het casino

Veel sites bieden je favoriete spellen online aan - van nieuwe casino’s met de nieuwste goktechnologietrends, software en hoogwaardige grafische spellen tot lang gevestigde gokbedrijven die de wateren van online gamen testen. Wanneer je de beschikbaarheid van incentives en bonusaanbiedingen toevoegt, kun je gemakkelijk in de verleiding komen om de verkeerde sites te kiezen. Dit moet je vermijden. Controleer voordat je je aanmeldt of de site een licentie heeft en wordt gereguleerd door de juiste regelgevende instanties zoals de Kansspelautoriteit. Je kunt deze informatie op de startpagina’s vinden, omdat dit een prioriteit is voor alle online casino’s. Vermijd schaduwrijke websites zonder licentie-informatie op hun startpagina.

Controleer de veiligheidsmaatregelen

In plaats van alleen te vertrouwen op een bewijs van licentie, moet je er ook voor zorgen dat het casino eersteklas beveiligingsprotocollen heeft voor de veiligheid van hun spelers. Je kunt een achtergrondcontrole uitvoeren om te weten welke veiligheidshulpmiddelen en -maatregelen de site gebruikt. Het zal je helpen om de veilige casino’s uit de frauduleuze casino’s te vissen. Een veiligheidsmaatregel die van vitaal belang is voor het uitvoeren van beveiligde transacties op online gaming-sites, is de SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layers). Het converteert en versleutelt de informatie van de klant tussen de twee partijen in codes, met slechts een eenmalige sleutel om de gegevens te decoderen.