Raad Molenlanden: ‘Communicatie Waardlanden moet beter’

1 uur geleden

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden begrijpen niet meer wat er gaat veranderen op het gebied van afvalinzameling en wanneer dat zal gebeuren. Dat constateren raadsleden van die gemeente.

Wethouder Johan Quik beloofde beterschap. “We hebben aan het bestuur van Waardlanden doorgegeven dat betere communicatie nodig is”, verzekerde hij de raad dinsdag 18 oktober.

Onduidelijk

Bas de Groot (SGP): “De containers worden al uitgedeeld en ondergrondse containers aangepast, maar het beleid gaat nog niet in. Dat is onduidelijk voor inwoners.”

‘Beter uitleggen’

Quick legde uit: “De communicatie rondom de afvalinzameling proberen we uniform te organiseren vanuit Waardlanden. Dat gaat niet altijd goed. We hebben in het bestuur van Waardlanden communicatie extra belegd bij een van de bestuursleden, om te zorgen dat we beter gaan communiceren en het beter uitleggen aan onze inwoners. We hebben het onder de aandacht gebracht bij Waardlanden en gevraagd samen op te trekken met de communicatieafdelingen van de gemeenten.”

Zwerfvuil

Bert Snoek (VVD) vroeg zich af of het goed zou zijn om een klantenpanel in te stellen en Jonette Korevaar CDA vroeg aandacht voor zwerfvuilrapers. “Mensen die zwerfafval oprapen vrezen dat ze hun eigen kliko vol moeten doen met wat ze van een ander oprapen.”

Onrust

Berend Buddingh (DoeMee): “Zou u dwingender willen optreden? Het is noodzakelijk dat er wat gebeurt. Waardlanden communiceert niet of communiceert op zo’n manier dat het leidt tot onrust.” De wethouder beloofde dat hij op vrijdag 21 oktober, tijdens overleg met Waardlanden, een planning voor de communicatie zal maken.

Milieupas

Waardlanden maakte onlangs bekend dat elk huishouden in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden voor de zomer van 2023 een milieupas krijgt. Met die pas kunnen inwoners de verzamelcontainers voor restafval en gft openen.

Vertraging

Het was de bedoeling dat dit onderdeel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid al eerder ingevoerd zou worden, maar door vertraging in de levering van spullen en personeelstekort wordt dat iets later. Een deel van de afvalstoffenheffing wordt variabel. Wie weinig restafval produceert, betaalt straks minder dan iemand die zijn afval slechter scheidt.