Hoge energiekosten reden voor maatregelen Molenlanden

40 minuten geleden

Algemeen 185 keer gelezen

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden die in de knel komen vanwege de gestegen energiekosten, kunnen een beroep doen op een energiebesparingsabonnement of een ondersteuningsfonds.

Alle raadsleden gingen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 oktober akkoord met een collegevoorstel over dit fonds en abonnement. Het abonnement loopt tien jaar en stelt huiseigenaren in Molenlanden in de gelegenheid om kostenneutraal energiebesparingsmaatregelen te nemen of over te stappen naar duurzame brandstoffen.

Besparende maatregelen

Daarnaast vormt Molenlanden het coronafonds om tot een ondersteuningsfonds, voor individuele noodsituaties ten tijde van een crisis. Het coronafonds wordt aangevuld met een bedrag van 1,3 miljoen uit de algemene reserve. Het geld, in totaal 1,5 miljoen, is onder andere bedoeld voor huishoudens met een inkomen van 120 tot 150 procent van het sociaal minimum. Zij kunnen dankzij de financiering van energiebesparende maatregelen hun energierekening verlagen.

Middengroep

Het fonds en abonnement richten zich ook op inwoners met een inkomen boven de 120 procentgrens. Molenlanden wil mensen uit een middengroep die buiten bestaande of nieuwe regelingen van het Rijk vallen ook helpen. Het gaat dan om mensen die door bijvoorbeeld een slechte woning, persoonlijke omstandigheden of een variabel abonnement niet in staat zijn hun hogere energierekening te betalen. Alle regelingen starten met een zelfde adviestraject voor energiebesparing.

Evaluatie

Raadsleden vroegen om een evaluatie na de winter. Wethouder Jan Lock: “Ik twijfel over wat ik kan toezeggen. Uw vraag is redelijk, maar de laatste pijler begint pas in januari of februari, dan is het voorjaar wel erg vlug. Er is voorbereiding nodig voor met name het energieabonnement. Maar de onderdelen waarmee we aan het einde van het jaar starten kunnen we wel in voorjaar evalueren.”

Witgoed

De twee nieuwe maatregelen zijn een aanvulling op de regeling energiearmoede en de witgoedregeling. De regeling energiearmoede is ingesteld door het Rijk en wordt uitgevoerd door gemeenten. De regeling houdt in dat het Rijk voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum, een budget beschikbaar heeft gesteld voor advies en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Voor Molenlanden gaat het om een budget van 450.000 euro. De gemeente wil het geld benutten om deze doelgroep te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Onderdeel is een witgoedregeling, waarmee energiebesparende witgoed kan worden aangeschaft.

Bedrijven

Het college erkent dat ook voor bedrijven ‘een versnelling op energiebesparing urgent is’. In november komen burgemeester en wethouders met een voorstel voor aanpak van energiebesparing voor bedrijven.