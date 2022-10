ingezonden mededeling

Werken bij Zeelander Yachts: altijd afwisselend

GROOT-AMMERS • In de Alblasserwaard werken aan luxe polyester jachten die naar klanten over de hele wereld gaan; die kans biedt Zeelander Yachts in Groot-Ammers. Allround monteurs en tekenaars zijn bij het puur Hollandse familiebedrijf van harte welkom om het team te komen versterken en om zo de groeiende vraag op te vangen.

In de ruime en lichte hal langs de Lek wordt er hard gewerkt aan diverse jachten in verschillende soorten en maten. Omdat de jachten van casco hull tot aan de oplevering aan de klant in Groot-Ammers worden afgebouwd, is het werk heel afwisselend en divers. Daarom is Zeelander op zoek naar allround technische medewerkers, gedreven collega’s die zelfstandig kunnen werken en zich thuis voelen in een platte organisatie, waarin iedereen gelijk is.

Een grote glazen wand zorgt ervoor dat de verbinding tussen de werkvloer en het kantoor heel direct is. We lopen gemakkelijk bij elkaar binnen, bijvoorbeeld als in de praktijk blijkt dat er een verbetering of optimalisatie mogelijk is. Op kantoor staat de deur wagenwijd open voor tekenaars & engineers, om uiteenlopend tekenwerk en revisietekeningen in 2D- en 3D te maken. Daarvoor is kennis van- en ervaring met de programma’s Spaceclaim/Solidworks en Rhino3D nodig.

Modernste technieken

Zeelander Yachts is gespecialiseerd in high end luxe jachten tot ongeveer 24 meter, voorzien van de modernste technieken. Met elkaar streven we ernaar de hoogst haalbare kwaliteit te behalen. Alle jachten worden door het team helemaal naar de wens van de klant afgebouwd en ingericht.

We bieden drie modellen aan: de Z5, de Z6 en de Z7. In januari wordt aan deze reeks een nieuw model toegevoegd, de Z8. We zijn internationaal actief; onze jachten worden verkocht aan zowel Nederlandse klanten, als aan klanten over de gehele wereld.

Toekomstige eigenaar

Omdat voor iedere klant een uniek jacht gebouwd wordt, vinden we het leuk en belangrijk om de toekomstige eigenaar nauw bij het bouwproces te betrekken. Daarom wordt aan iedere klant de mogelijkheid geboden tijdens het bouwproces een aantal mijlpalen mee te maken. Met name klanten uit eigen land maken van deze mogelijkheid gebruik.

Omdat we erg trots zijn op wat we bouwen is het natuurlijk extra speciaal dat we hier op zo’n moment samen met de klant van kunnen genieten. Dit maakt werken bij Zeelander extra leuk!

