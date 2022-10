Doe Mee wil gevolgen afketsen windmolens Avelingen weten voor Molenlanden

MOLENLANDEN • De fractie van Doe Mee Molenlanden is benieuwd wat de gevolgen voor Molenlanden zijn, nu de gemeente Gorinchem besloten heeft om geen windmolens te plaatsen bij Avelingen.

Gorinchem en Molenlanden hebben gezamenlijk de RES (Regionale Energie Strategie) Alblasserwaard via een aantal participatierondes vormgegeven en in april 2021 vastgesteld. Van het totale bod van 1150 Terra Joule schone zou 38 procent gerealiseerd te worden door nieuwe windenergie op de zoeklokaties A15-Oost en Avelingen.

In juli 2021 had de raad van Gorinchem het zoekgebied A15-Oost al geschrapt. Er is geen alternatief project ter compensatie aangedragen. Daarnaast is de gemeente Gorinchem van plan om ook de verdere uitwerking van Avelingen te staken. Er is opnieuw geen alternatief aangedragen ter compensatie.

Hierdoor zal Gorinchem geen enkel nieuw windproject meer in onderzoek of uitvoering hebben en is er geen dekking meer voor het bod op nieuwe windenergie.

“Onze RES regio zal door deze besluiten de gestelde doelen niet kunnen halen”, vreest Mario de Lijster van Doe Mee Molenlanden. “Dit brengt de toekomstige energievoorziening van de inwoners van Gorinchem en Molenlanden in gevaar.”

“Ingrijpen van provincie of rijk blijkt een reële optie te worden”, vreest Doe Mee. “Dit zal ook zijn weerslag op Molenlanden hebben, als partner in de RES Alblasserwaard.”

De fractie van Doe Mee Molenlanden heeft recent van de raad van Gorinchem een motie ontvangen die zal worden ingebracht bij de besluitvorming op donderdag 20 oktober. In deze motie wordt onder meer opgeroepen geen enkele windturbine meer toe te staan tot 500 meter buiten de bebouwde kom van Gorinchem.

Door al deze ontwikkelingen wil Doe Mee Molenlanden graag weten wat de mogelijke gevolgen en risico’s op korte en lange termijn zijn van dit raadsvoorstel en de motie voor Molenlanden.

Verder vraagt de partij zich af of Gorinchem zich aan de gemaakte afspraken binnen de RES moet houden. Gorinchem zou het overgrote deel van de nieuwe windenergie leveren binnen de RES.

Ook wil Doe Mee weten wat het bestaansrecht is van deze RES en of er mogelijkheden zijn om andere samenwerkingen aan te gaan.