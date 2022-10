Repair Café open in de Dorpskamer in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Op dinsdagavond 1 november is het Repair Café geopend in de Dorpskamer in MFC Den Hoek in Hoogblokland. Men kan er tussen 19.30 en 21.00 uur terecht voor het laten repareren van defecte apparaten. Tegelijkertijd is er het breicafé voor mensen die van handwerken houden.

Op donderdagmorgen 3 november kan men van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de Dorpskamer in Hoogblokland voor een kopje koffie of thee. Tegelijkertijd is het Repair Café geopend. Vrijwilligers zitten klaar om apparaten die een tweede leven verdienen, te repareren.