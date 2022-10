Plan voor 258 nieuwe woningen bij voormalige betonfabriek in Arkel stap dichterbij

1 uur geleden

Algemeen 288 keer gelezen

ARKEL • De betrokken partijen bij de herinrichting van de voormalige betonfabriek in Arkel hebben maandag 17 oktober ingestemd met een stedenbouwkundig masterplan, waardoor de bouw van 258 in De Overtuin, zoals het gebied moet gaan heten, een grote stap dichterbij is gekomen.

Casper Grondel van Synchroon, Arie-Dirk Blom van Van Nieuwpoort Groep en wethouder Arco Bikker zitten op één lijn met de ontwikkeling van het gebied. Wethouder Arco Bikker: “Een nieuwe mijlpaal, want met het stedenbouwkundig masterplan komt de woningbouw weer wat dichterbij. Zo staat in dit plan op welke plek de woningen komen en wat hiervoor de uitgangspunten zijn. En in het plan staan ook voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte. Ik ben blij dat wij onze ambities rond groen- en watervoorziening kunnen realiseren.”

Projectontwikkelaar Synchroon en de gemeente hebben het concept masterplan uitgewerkt. Vanaf mei is het plan gepresenteerd aan de gebiedscommissie. Daarna is het plan gedeeld met de dorpsraden van Arkel en Hoogblokland én tijdens een inloopavond met de inwoners van Arkel, Hoogblokland en andere belangstellenden.

Meer tijd

De reacties waren op hoofdlijnen positief. De opgehaalde feedback is verwerkt al heeft dit wat meer tijd gevraagd dan tijdens de inloopavond was voorzien.

De afgelopen weken is in opdracht van Van Nieuwpoort Groep hard gewerkt om het terrein van de voormalige betonfabriek geschikt te maken voor de toekomstige woonfunctie. Arie-Dirk Blom van Van Nieuwpoort Groep: “Gezien het historische gebruik van dit terrein komt er heel wat bij kijken om het terrein schoon te maken, op te ruimen en op te hogen, zodat er woningen kunnen komen. Ook de komende tijd zullen we hier samen met Synchroon nog hard aan werken.”

Start nieuwe fase

Het masterplan dient als uitgangspunt voor de gefaseerde stedenbouwkundige uitwerking. Projectontwikkelaar Synchroon stelt per fase een ontwerp op voor de woningbouw in combinatie met de openbare ruimte. Casper Grondel van Synchroon: “Op basis van het definitief ontwerp kunnen we daarna de aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. In het masterplan houden we rekening met drie fasen. Fase 1 is het noordelijk deel van het plangebied. We willen het definitief ontwerp van deze fase voor de zomervakantie van 2023 gereed hebben. Vanaf juni 2023 is de start van de verkoop van de eerste woningen gepland. De bouw start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024.”

Het stedenbouwkundig masterplan staat op de projectenwebsite van de gemeente Molenlanden via https://projectenmolenlanden.nl/dorpskern/arkel/#de-overtuin-voormalig-betondak-terrein.