Inzending Internationale Architectuur Biennale Rotterdam: 10.000 woningen bij Alblasserbos

1 uur geleden

Algemeen 491 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Ambitieus is het ontwerp zeker: de inzending van stedenbouwkundig bureau Wissing uit Barendrecht voor de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. In het plan komen er 10.000 nieuwe woningen tussen Alblasserdam, Papendrecht en Oud-Alblas.

In een video op de site van het Ministerie van Maak presenteert het bureau dit plan. Hiermee geven ze net als veel andere architecten gehoor aan de oproep van het Ministerie van Maak, een initiatief van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), ZUS en MANN.

Minister Hugo de Jonge

‘We hebben onszelf de taak gegeven om minister Hugo de Jonge te helpen. Dit begint bij het toekomstbestendig inrichten van Nederland met een miljoen extra woningen de komende tien jaar’, lichten de initiatiefnemers op hun eigen website toe.

‘Maar er is meer, ook andere uitdagingen kennen een ruimtelijke component, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Hiertoe wil het Ministerie van Maak op honderd plekken in Nederland een voorzet doen voor het toekomstbestendig inrichten van een gebied van vier vierkante kilometer.’

‘Achtertuin van ons kantoor’

Wissing vult deze uitdaging in door het groene gebied tussen Alblasserdam, Oud-Alblas en Papendrecht (’de achtertuin van ons kantoor’, zoals ze het zelf omschrijven’) vol te bouwen met 10.000 woningen, waaronder de nodige hoogbouw.

Gewezen wordt op de voordelen van onder meer de ontsluiting via de A15 en de verzande kreek in het landschap, waarop woningen gebouwd zouden kunnen worden. ‘De lage ligging biedt kansen voor waterberging. Veengrond kan ingezet worden als CO2-spons.’

Nieuwe spoorlijn Dordrecht-Gouda

Wat betreft het ontbreken van een goede ontsluiting via het openbaar stelt het bureau voor om een nieuwe spoorlijn Dordrecht-Gouda te realiseren. Een ‘station Molenlanden’ staat alvast ingetekend in de kaart.

Met name op de bedding van de voormalige rivierkreek is hoogbouw ingetekend. Maar ook de nabijgelegen weilanden zullen volgens de presentatievideo gebruikt worden voor woningbouw. Er is daarnaast veel ruimte gereserveerd voor waterpartijen.

Waardevol veenbos

Een deel van het Alblasserbos zal ervoor moeten verdwijnen, maar wat overblijft betitelt Wissing als het behouden van ‘een waardevol veenbos’. Daarnaast zijn diverse ecoducten en lokale zonnevelden voor het opwekken van duurzame energie ingetekend.

De maquettes van de diverse inzendingen worden tentoongesteld tijdens de IABR 2022 It’s About Time, tot en met 13 november 2022 in Rotterdam.