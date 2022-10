Ecopark Groot-Ammers heet eerste bezoekers welkom

GROOT-AMMERS • Het Ecopark in Groot-Ammers is zaterdagmiddag 15 oktober feestelijk geopend. Kinderburgemeester Fedde Linneweever en wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden hebben symbolisch een circulair lint doorgeknipt, gemaakt van oude lapjes stof.

Groot-Ammers is daarmee een unieke locatie rijker, want nergens anders in Nederland vind je een milieustraat met een recyclingcentrum, werkplaats en een educatieruimte.

Verschillende routes

Het Ecopark heeft verschillende functies gericht op spullen en materialen hergebruiken en recyclen. Bij aankomst bekijkt een medewerker de vracht en legt uit wat waar hoort met een advies voor de beste route. Er gaat een route direct naar het tweede kans bouwmaterialendepot. Ook is er een route voor puin en grof groenafval en naar de werkplaats. De laatste route gaat over het bordes langs de containers waar de grondstoffen gescheiden worden ingezameld.

Bij de milieustraat is een speciale ruimte voor spullen die een tweede kans verdienen. In de werkplaats zetten mensen die een steuntje in de rug nodig hebben zich onder begeleiding in om zo veel mogelijk spullen, zoals meubels, te repareren of te vermaken. Tegen een kleine vergoeding zijn gerepareerde spullen weer mee te nemen. Geschonken spullen worden verkocht in de regionale kringloopwinkels of in de webshop van De Gezel. Inwoners kunnen op de milieustraat 21 soorten grondstoffen aanbieden, die worden gerecycled. Veel van deze grondstoffen gaan van de milieustraat naar het recyclingcentrum van KoreNet, een paar meter verderop op hetzelfde terrein. Naast grondstoffen is er ook nog een stroom restafval. Door meer hergebruik en scheiden krijgen producten en materialen een nieuwe bestemming en hoeft er minder naar de verbrandingsoven. Zo wordt samengewerkt aan een schone omgeving en afvalvrije toekomst.

Feestelijke opening

Honderden inwoners waren aanwezig tijdens de feestelijke opening. Kinderburgemeester Fedde Linneweever en wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden, Hans van den Brule, directeur van Waardlanden en Arie Korevaar, directeur van de Korevaar Groep, hebben stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de bijzondere lokale samenwerking, de functies van het Ecopark en het belang van beter omgaan met afvalstromen.

Na de officiële opening zijn er diverse activiteiten op het terrein van het Ecopark. Jong en oud heeft hierdoor een uniek kijkje achter de schermen gekregen. Kinderen knutselden bootjes van circulair materiaal in de werkplaats, zweefden in een zweefmolen, bekeken het wagenpark van Waardlanden en KoreNet en reden mee in een veegwagen. Vanuit de educatieruimte hebben bezoekers een indrukwekkend uitzicht over het Ecopark gehad en ontdekten zij meer over de circulaire economie.

Eerste bezoeker

Inwoners kunnen vanaf maandag 17 oktober terecht op de nieuwe milieustraat aan de Transportweg 3 voor het inleveren van spullen en materialen. Er is een wereld van verschil tussen de oude milieustraat, die definitief is gesloten, en de nieuwe milieustraat. De nieuwe milieustraat heeft ruimere openingstijden, is groots opgezet en slim ingericht, waardoor bezoekers makkelijk en snel door de milieustraat kunnen.

De allereerste bezoeker op de nieuwe milieustraat was Jan Boogert. Alex Knippers heeft hem maandagochtend verrast met een heerlijke slagroomtaart. Alex Knippers is de coördinator van het Ecopark.