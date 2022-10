Jeugdleden De Lekzoom uit Groot-Ammers Nederlands verenigingskampioen

1 uur geleden

GROOT-AMMERS • De jeugdleden Mara en Flore van der Poel en Fenne en Jari den Hartog van De Lekzoom uit Groot-Ammers zijn eerste geworden met hun dieren.

Dit gebeurde op de Landelijke Jeugdshow in Laren in Gelderland. De Lekzoom mag zich een jaar lang de beste vereniging van Nederland noemen. “Super leuk in het jaar dat we 100 jaar bestaan. Daar zijn we trots op”, aldus het bestuur van de vereniging.