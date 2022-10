Proefafsluiting Wijngaardsesteeg-noord om onveilige kruising met N214 aan te pakken

MOLENLANDEN • Van maandag 10 tot en met maandag 24 oktober is de Wijngaardsesteeg ten noorden van de N214 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer. Daarnaast behouden de fietsers doorgang op de Wijngaardsesteeg.

De kruising N214-Wijngaardsesteeg wordt door de omgeving als onveilig ervaren, stelt de provincie Zuid-Holland. ‘Er zijn met name zorgen over de fietsoversteek. Naar aanleiding van deze zorgen zijn een aantal (realistische) oplossingsrichtingen bekeken.’

De meest kansrijke oplossing is volgens de provincie het opheffen van het linksafvak op de N214 komende vanaf de A15, in combinatie met het afsluiten van de Wijngaardsesteeg-noord.

In kaart brengen

Gezamenlijk met de gemeente Molenlanden en waterschap Rivierenland wil de provinciale overheid in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor de verkeersstromen wanneer de Wijngaardsesteeg-noord afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

‘Dit is de reden dat we van 10 tot en met 24 oktober de Wijngaardsesteeg-noord tijdelijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Landbouwvoertuigen en fietsers kunnen de oversteek op de Wijngaardsesteeg gewoon blijven maken.’

Landbouwsluis

Er zal een tijdelijke landbouwsluis aangelegd worden op de Wijngaardsesteeg-noord. Na deze proef stelt de provincie de Wijngaardsesteeg-noord weer open.

De provincie Zuid-Holland evalueert de proefafsluiting met de gemeente en het waterschap. ‘Indien de proefafsluiting is bevallen, zullen we besluiten om de kruising N214-Wijngaarsesteeg tijdens het geplande Groot Onderhoud aan de N214 aan te passen.’