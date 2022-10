Kiwanisclub Alblasserwaard organiseert wild diner voor goed doel

NIEUWPOORT • In het Arsenaal in Nieuwpoort organiseert Kiwanisclub Alblasserwaard op zaterdag 19 november een wild diner. Dit wordt gedaan als fundraising voor een goed doel.

Het goede doel is Stichting Voor Sara, een stichting dat opgericht is voor een meisje uit Dordrecht dat een zeer zeldzame spierziekte heeft. De stichting strijdt voor een behandeling voor alle patiënten met deze spierziekte. Alle opbrengst van het wild diner van de Kiwanisclub gaat naar dit goede doel.

Het wild diner is in 2019 voor de eerste keer georganiseerd. Kiwanis heeft als missie ‘Serving the children of the world’. En met die missie zoeken zij doelen om kinderen te helpen. Kiwanisclub Alblasserwaard zoekt die doelen dicht bij huis.

Stichting Voor Sara zit in Dordrecht, dus dat is dichtbij. De oprichter van de Stichting Voor Sara heeft tijdens een werkoverleg een pitch gehouden. De leden van de club waren daarna unaniem overtuigd dat zij graag wilde helpen. Dat gaan we doen met het diner in Nieuwpoort.

Naast een heerlijk menu biedt het wild diner op 19 november een gezellig samenzijn met live muziek met nummers op aanvraag en daarbij ook nog een loterij met mooie prijzen. De opbrengst van de avond gaat gebruikt worden om verder te kunnen gaan met het onderzoek naar de zeldzame spierziekte die bij kinderen voorkomt. Iedereen is welkom. Aanmelden kan via https://alblasserwaard.kiwanis.nl/wilddiner.

Kiwanisclub Alblasserwaard is in januari 1999 opgericht. De club is sindsdien uitgegroeid tot een groep mannen en vrouwen, die de maatschappij een sociaal hart toedragen en dit combineren met hun zakelijke netwerk. Zij dragen verantwoordelijkheid in hun beroep en hebben vaak weinig vrije tijd. Toch nemen ze actief deel aan het clubleven en aan de realisering van de projecten van Kiwanis. Kiwanisclub Alblasserwaard ondersteunt doelen en projecten, waar overheid en hulporganisaties vaak geen bijdrage of hulp kunnen of willen geven.

Samen met de clubactiviteiten om de saamhorigheid te vergroten is Kiwanisclub Alblasserwaard een actieve club. Kiwanisclub Alblasserwaard richt zich op ondersteuning en talentontwikkeling van kinderen, waar mogelijk regionaal, ontwikkelt activiteiten, ondersteunt met advies, vaak met geld, soms met goederen en/of werkzaamheden. Als club zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden, vrouwen of mannen. Voor meer informatie of aanmelding kan gemaild worden naar kiwanisalblasserwaard@gmail.com.