Ladies’ Circle start ‘zure’ verkoopactie voor Huntington

1 uur geleden

ALBLASSERWAARD • Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard is weer gestart met de jaarlijkse verkoopactie. Ieder jaar verkopen zij diverse producten waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Dit jaar worden er chocoladeletters, limoncello, prosecco en champagne verkocht in de eigen webshop en gaat de opbrengst naar de Vereniging van Huntington.

Net als voorgaande jaren verkopen de Ladies van Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard diverse producten van lokale ondernemers. Met de feestdagen in het zicht worden producten verkocht die leuk zijn om te geven en om te krijgen: chocoladeletters, limoncello, prosecco en champagne. Wijnhuis de Paap, Olivia Limoncello, ’t Kaasmes en Gall & Gall maken deze actie mogelijk. Bestellingen kunnen eenvoudig worden geplaatst via de eigen webshop van Ladies’ Circle 35: https://lc35.ladiescircle.nl/shop. Via deze site is het ook mogelijk om een losse donatie te doen.

Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard zet zich in voor verschillende goede doelen. Dit jaar is gekozen om de opbrengst van deze actie te laten gaan naar De Vereniging van Huntington. De komende twee jaar is dit goede doel het nationale serviceproject van Ladies’ Circle Nederland, waar landelijk 75 Circles met ruim 900 Ladies zich voor inzetten.

Het happen in een citroen en de hashtag #zuurhe staat bij dit serviceproject centraal. Het bijten in een citroen geeft een van de symptomen weer van de ziekte van Huntington, het gezicht vertrekt en maakt ongecontroleerde bewegingen. De ziekte van Huntington is een dodelijke, erfelijke ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson en ALS. Het geld wordt ingezameld voor onder andere onderzoek naar een geneesmiddel, iets dat hard nodig is aangezien er op dit moment nog geen geneesmiddel is voor deze slopende ziekte.