Studieavonden in Meerkerk over bedrijfsopvolging, epigenetica en energie

46 minuten geleden

Algemeen 110 keer gelezen

MEERKERK • De vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Vijfheerenlanden en Alblasserwaard organiseert op de donderdagavonden 3, 10 en 17 november studieavonden in Meerkerk.

Esther Reinders zal op donderdag 3 november een lezing geven over bedrijfsopvolging voor, tijdens en na het overnameproces zodat de overname vol (zelf)vertrouwen en met open communicatie kan verlopen.

Donderdag 10 november gaat Erwin de Heer, dierenarts in Harmelen, in op de relatie eiwitniveau in rantsoen en epigenetica.

Donderdag 17 november is het onderwerp ‘Zonnepanelen, windmolens en accu’s. Energie is duur en word wellicht steeds duurder. In hoeverre is zelfvoorzienend zijn een optie en tegen welke prijs?

De avonden worden gehouden in de Lindezaal van dorpshuis De Linde aan de Lindenstraat 1 in Meerkerk. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en de aanvang is om 20.00 uur.