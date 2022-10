Actie ‘Geef warmte door’ krijgt vervolgt in Giessenburg

GIESSENBURG • Dee actie ‘Geef warmte door’ krijgt een vervolg in Giessenburg. De diaconieën van de kerken willen ervoor zorgen dat iedereen in het dorp er warm bijzit komende winter.

De komende maanden krijgt elk huishouden 380 euro aan energiekorting. Een deel van de huishoudens heeft het geld niet nodig, terwijl het bedrag voor andere huishoudens niet hoog genoeg is om de gestegen kosten te compenseren. “Dat kan eerlijker”, vinden de diaconieën van Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk.

Vanuit de plaatselijke kerken in Giessenburg is in navolging van andere (landelijke) acties daarom de steunactie ‘Geef warmte door’ opgezet. Begin dit jaar startte deze actie al ten behoeve van plaatsgenoten die vanwege sterk oplopende energieprijzen en andere extra kosten in de knel kwamen met basisvoorzieningen.

Van Rijkswege en vanuit de gemeente is er een extra energietoeslag, juist ook voor hen met een beperkt inkomen. En toch komen mensen in de knel of in de kou, omdat de kosten nog sterker oplopen. Sommige plaatsgenoten ontvingen al extra (financiële) steun. Voor de komende (winter)tijd gaat de actie door.

Alle bewoners van Giesenburg kunnen aan deze actie deelnemen. Daarvoor geldt een tweezijdige oproep waarbij de zorg voor elkaar een belangrijke invalshoek is. De initiatiefnemende diaconieën omschrijven het als volgt: “We wonen in een mooi solidair dorp! Zit u er zelf warmpjes bij deze winter? Gelukkig maar! Dat gun je toch iedereen? Helaas is dit ook in ons mooie dorp Giessenburg niet altijd het geval en vandaar deze tweezijdige oproep.”

Er zijn huishoudens die de extra bijdragen voor de energiekosten niet direct of geheel nodig hebben. Dan is er de vraag om vanuit solidariteit dit bedrag, of een gedeelte daarvan, ter beschikking te stellen aan een ander die tekortkomt. Het verzoek is om dit kenbaar te maken bij de samenwerkende diaconieën via diaconie@hervormdgiessenburg.nl, diaconie.pkngiessenburg@gmail.com of 06-12942021. Men kan ook een bijdrage direct overmaken op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 ten name van Diaconie HG Giessenburg of NL69 RABO 0321 7025 14 ten name van Diaconie Geref. Kerk Giessenburg o.v.v. ‘Actie Geef warmte door’.

Anderzijds geldt de oproep voor mensen in Giessenburg die een extra bijdrage in deze dure tijden goed kunnen gebruiken. “Wij kunnen u ondersteunen met een tegoedbon voor uw boodschappen. Schroom niet! Maak het kenbaar bij de diaconieën via de genoemde emailadressen of neem contact op via het telefoonnummer”, aldus de diaconieën. Met de ondersteuning voor boodschappen kunnen gezinnen die het moeilijk hebben, extra geld overhouden voor hun energierekening.