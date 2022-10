Museum De Koperen Knop zoekt materiaal voor wintertentoonstelling

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Eind november 2022 start in Museum De Koperen Knop de expositie Winterfeest. Een bij de tijd van het jaar passende expositie, waarin licht en donker een grote rol spelen. Daarbij wordt een aantal bekende en minder bekende winterfeesten uit vroeger tijd in beeld gebracht. Hiervoor zoekt het museum nog verschillende materialen.

Een van de feesten die uit Scandinavië stamt, is de Santa Luciaviering. Waarbij een meisje met een kaarsenkroon schitterende liedjes zingt. Deze viering komt met name in Zweden voor. Daarom zoekt het museum een band met dat land in de vorm van het tentoonstellen van Dalarna-paardjes. Wellicht wil iemand die in bruikleen geven.

Een van de andere materialen, waar het museum naar op zoek is, zijn kandelaars. Die zijn er in alle soorten en maten. Het museum zoekt specifiek kandelaars, waar een verhaal aan verbonden is. Misschien heeft iemand van u een dergelijke kandelaar te leen, waar iets bijzonders mee aan de hand is.

Maar er is nog meer welkom. Zo is het museum op zoek naar oude kerstkaarten, van voor de Tweede Wereldoorlog. En eventueel oude kerstkransen, oude kerstverlichting en zelfs foute kersttruien kan het museum voor de expositie gebruiken.

Wie iets wil aanbieden dat bij de expositie gebruikt kan worden, kan een email sturen naar koperenknop@koperenknop.nl of het museum bellen tijdens de openingsuren: 0184-611366.